В 2017 году ВВП Литвы составлял 42,191 млрд евро, а на душу населения приходилось 14,9 тыс. евро ВВП, если же оценивать этот показатель по стандарту покупательной способности - то 23,5 тыс. евро, показывают обнародованные во вторник данные Евростата.

ВВП Латвии на душу населения в 2017 году составлял 67% среднего показателя по ЕС, ВВП Эстонии - 79%. В 2017 году объем экономики ЕС составлял 15,383 трлн евро, на душу населения приходилось 30 тыс. евро.

По данным Евростата, в 2017 году в Вильнюсском регионе показатель ВВП на душу населения был на 12% выше, чем средний показатель по ЕС, а в регионе Центральной и Западной Литвы составлял 65% среднего показателя по ЕС.