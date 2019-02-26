Показатель внутреннего валового продукта (ВВП) на душу населения в Литве в 2017 году составлял 78% среднего показателя по Евросоюзу (ЕС), свидетельствуют данные Евростата.
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В 2017 году ВВП Литвы составлял 42,191 млрд евро, а на душу населения приходилось 14,9 тыс. евро ВВП, если же оценивать этот показатель по стандарту покупательной способности - то 23,5 тыс. евро, показывают обнародованные во вторник данные Евростата.

ВВП Латвии на душу населения в 2017 году составлял 67% среднего показателя по ЕС, ВВП Эстонии - 79%. В 2017 году объем экономики ЕС составлял 15,383 трлн евро, на душу населения приходилось 30 тыс. евро.

По данным Евростата, в 2017 году в Вильнюсском регионе показатель ВВП на душу населения был на 12% выше, чем средний показатель по ЕС, а в регионе Центральной и Западной Литвы составлял 65% среднего показателя по ЕС.

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