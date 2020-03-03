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Уровень безработицы в Литве в январе сравнялся со средним уровнем безработицы в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.
Евростат: в январе уровень безработицы в Литве сравнялся со средним уровнем в ЕС
© Shutterstock

За год уровень безработицы в Литве повысился на 0,5 пункта, а за месяц – на 0,2 пункта и в январе был 6,6%. Во всём ЕС он за год снизился на 0,3 пункта до 6,6%, а за месяц не изменился, показывают данные Евростата.

Уровень безработицы среди молодёжи до 25 лет в Литве за год вырос на 3,2 пункта до 14,3%, во всём ЕС этот показатель был 14,9% или на 0,6 пункта ниже, чем год назад.

В конце декабря в Литве не было работы у 98 тыс. человек, из них 15 тыс. были молодые люди до 25 лет.

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В Латвии уровень безработицы за год снизился на 0,3 пункта, за месяц повысился на 0,1 пункт и составил 6,4%, Эстония не привела свои новые данные Евростату.

Со ссылкой на предварительные данные Евростат сообщает, что во всём ЕС работы не было у 14,1 млн человек.

ru.DELFI.lt
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