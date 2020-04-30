Евростат: в марте безработица в Литве превысила средний показатель в ЕС

За год безработица в Литве выросла на 1,1 пункта, а за месяц – на 0,5 пункта и в марте достигала 7,1%. В целом в ЕС за год она сократилась на 0,3 пункта до 6,6%, а за месяц выросла на 0,1%, сообщила статистическая служба ЕС.
В марте в Литве без работы были 104 тыс. человек, из них 16 тыс. – это молодежь возрасте до 25 лет.
В Латвии безработица за год выросла на 0,5 пункта, а за месяц – на 0,4 пункта до 6,9%. Эстония не предоставила новейших данных Евростату.
По предварительным данным, в целом в ЕС без работы были 14,1 млн человек.
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