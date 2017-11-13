Денежные переводы жителей из-за границы в Литву в 2016 году составили 1,092 млрд. евро, между тем, переводы жителей Литвы за границу - 426 млн. евро, сообщил Евростат.
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Из всех полученных в Литве переводов 500 млн. евро составили переводы из стран Евросоюза, 591 млн. евро – из третьих стран, свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.

Переводы зарубежных жителей в Латвию в 2016 году составили 494 млн. евро, в Эстонию - 112 млн. евро. Жители Латвии и Эстонии перевели в иностранные государства соответственно 321 млн. евро и 46 млн. евро.

В целом в ЕС из третьих стран жители перевели 24,1 млрд. евро, между тем, в третьи страны из 28-ми государств ЕС было переведено 42,5 млрд. евро.

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