Из всех полученных в Литве переводов 500 млн. евро составили переводы из стран Евросоюза, 591 млн. евро – из третьих стран, свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.
Переводы зарубежных жителей в Латвию в 2016 году составили 494 млн. евро, в Эстонию - 112 млн. евро. Жители Латвии и Эстонии перевели в иностранные государства соответственно 321 млн. евро и 46 млн. евро.
В целом в ЕС из третьих стран жители перевели 24,1 млрд. евро, между тем, в третьи страны из 28-ми государств ЕС было переведено 42,5 млрд. евро.
Литва планирует участвовать во всемирной выставке Expo 2020 в ОАЭ (1)
В правительство внесен проект постановления о том, что...
Новую банкноту с символами Крыма будут принимать в Латвии
Месяц назад Центральный Банк России ввел в оборот...
МВФ предупреждает Литву: повышение минималки нанесет вред конкурентоспособности (22)
Завершившая в понедельник в Вильнюсе работу миссия...
Авулис и НЗС завершили переговоры по территории стадиона "Жальгирис"
Национальная земельная служба (НЗС) завершила...
Евростат: в Литву из-за границы переведено свыше миллиарда евро (4)
Денежные переводы жителей из-за границы в Литву в 2016...
TOP новостей
МВФ предупреждает Литву: повышение минималки нанесет вред конкурентоспособности (22)
Завершившая в понедельник в Вильнюсе работу миссия...
Вильнюсская мэрия лишает режиссера Бартаса студии (40)
Литовский режиссер Шарунас Бартас будет лишен...
Исповедь еще одной девушки: Бартас заманил в усадьбу и сексуально домогался (74)
После скандального заявления актрисы Юлии...
От государства получали 10 000 евро в месяц, но этого было мало (17)
Почти полмиллиона евро – столько на договоре с...
СМИ: Путин определился с участием в выборах, сценарий пока не ясен (89)
Президент РФ Владимир Путин уже определился, что будет...