Часть свободных рабочих мест, на которые работодатели активно ищут работников, в апреле-июне составляла 1,3% от всех позиций, или на 0,3 пункта меньше, чем в среднем по ЕС (1,6%), показали данные статистической службы ЕС.
За год - во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - этот показатель в Литве снизился на 0,1 пункта.
В Латвии этот показатель составил 2,2%, в Эстонии - 1,3%. Больше всего свободный рабочих мест в Чехии (5,4%).
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