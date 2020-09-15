Часть свободных рабочих мест, на которые работодатели активно ищут работников, в апреле-июне составляла 1,3% от всех позиций, или на 0,3 пункта меньше, чем в среднем по ЕС (1,6%), показали данные статистической службы ЕС.

За год - во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - этот показатель в Литве снизился на 0,1 пункта.

В Латвии этот показатель составил 2,2%, в Эстонии - 1,3%. Больше всего свободный рабочих мест в Чехии (5,4%).