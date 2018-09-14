В Литве разрыв занятости составил 14%, такой же отрыв был установлен в прошлом году в Болгарии, свидетельствуют новейшие данные статистической службы ЕС.
Уровень занятости в городах в Литве составил 82%, а на селе 68%, в Болгарии соответственно 76 и 62%.
В восточной части ЕС и в Балтийских странах уровень занятости в прошлом году был выше в городах, чем на селе, а в государствах Западной Европы более высокий уровень занятости регистрировался в сельских местностях.
В целом в ЕС уровень занятости на селе составил 73%, а в городах -72%.
Сквернялис на встрече с Меркель: мы ждем немецкую торговую сеть Kaufland (1)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в пятницу на...
Индийская компания оптических решений Tonbo Imaging обоснуется в Каунасе (2)
Индийская компания Tonbo Imaging, создающая прогрессивные...
Elektrum Lietuva: цена на электроэнергию в регионе самая высокая за 10 лет (2)
Цена на электроэнергию в Балтийских странах и...
Евростат: в Литве разрыв занятости в городе и на селе один из самых высоких в ЕС
Разрыв уровня занятости в городах и на селе в Литве в...
Министр: время низких цен в энергетике закончилось (32)
В связи с ростом оптовой цены на электроэнергию и...
TOP новостей
Меркель в Литве обещала продолжать санкции для России, но защищала Nord Stream (10)
Находящаяся в Литве с визитом федеральный канцлер...
Министр: время низких цен в энергетике закончилось (32)
В связи с ростом оптовой цены на электроэнергию и...
Балтийские каникулы Жени. Швянтойи – простой курорт для простых людей (24)
Швянтойи похож на кубанскую Анапу. Те же базы отдыха,...
Бюджет меняет ориентацию: уровень нищеты снижен, принимаются за пенсии и образование (37)
В этом году основной целью бюджета было снижение...
Ширинскене: отмена барьера в Сейм для нацменьшинств может нарушить принцип равноправия (6)
Руководитель парламентского Комитета по вопросам...