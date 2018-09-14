Евростат: в Литве разрыв занятости в городе и на селе один из самых высоких в ЕС

Разрыв уровня занятости в городах и на селе в Литве в прошлом году был одним из крупнейших в Евросоюзе, сообщил Евростат.
Klaipėdos teritorinė darbo birža, Palangos skyrius
© DELFI / Karolina Pansevič

В Литве разрыв занятости составил 14%, такой же отрыв был установлен в прошлом году в Болгарии, свидетельствуют новейшие данные статистической службы ЕС.

Уровень занятости в городах в Литве составил 82%, а на селе 68%, в Болгарии соответственно 76 и 62%.

В восточной части ЕС и в Балтийских странах уровень занятости в прошлом году был выше в городах, чем на селе, а в государствах Западной Европы более высокий уровень занятости регистрировался в сельских местностях.

В целом в ЕС уровень занятости на селе составил 73%, а в городах -72%.

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