Евростат: в Литве разрыв занятости в городе и на селе один из самых высоких в ЕС

В Литве разрыв занятости составил 14%, такой же отрыв был установлен в прошлом году в Болгарии, свидетельствуют новейшие данные статистической службы ЕС.

Уровень занятости в городах в Литве составил 82%, а на селе 68%, в Болгарии соответственно 76 и 62%.

В восточной части ЕС и в Балтийских странах уровень занятости в прошлом году был выше в городах, чем на селе, а в государствах Западной Европы более высокий уровень занятости регистрировался в сельских местностях.

В целом в ЕС уровень занятости на селе составил 73%, а в городах -72%.