В Литве затраты на час труда за год выросли на 8,3%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные статистической службы Евросоюза.
Быстрее трудовые затраты росли только в Румынии (на 14,3%), Болгарии (на 12,2%) и Венгрии (на 8,6%).
В Латвии затраты на час труда за год выросли на 7,2%, а в Эстонии – на 8,2%.
Во всем ЕС стоимость рабочей силы за год выросла на 2,3%, а только в зоне евро – на 1,5%.
Lidl пока не может строить в Вильнюсе еще один магазин (2)
Компания Lidl Lietuva пока не может начать в Вильнюсе...
Евростат: годовая инфляция в Литве одна из самых высоких в ЕС (1)
В феврале согласованный годовой показатель инфляции в...
Radisson откроет в Литве 6-ю гостиницу (1)
В столичном VNO verslo ir prekybos parkаs гостиницу будет строить...
TOP новостей
Премьер: если спикер не видит возможности консолидировать парламент, ему нужно уйти (11)
Если спикер Литвы Викторас Пранцкетис не видит...
МИД Британии: решение отравить Скрипаля, скорее всего, принял Путин (411)
Британия считает "крайне вероятным", что отравление...
Андрикене проговорилась: в шествии националистов участвовали и консерваторы (37)
Консерватор европарламентарий Лайма Андрикене...
Вильнюс - Минск: некоторые товары и услуги в Беларуси невероятно дешевы (86)
Множество мужчин и женщин, распивающих алкоголь, во...
Сквернялис: решение о президентских выборах я уже принял (7)
16 марта на онлайн-конференции в редакции DELFI...