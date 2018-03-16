Рост стоимости рабочей силы в Литве в четвертом квартале прошлого года, по сравнению с тем же периодом 2016 года, был одним из самых значительных среди 28-ми стран Евросоюза, сообщил Евростат.
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В Литве затраты на час труда за год выросли на 8,3%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные статистической службы Евросоюза.

Быстрее трудовые затраты росли только в Румынии (на 14,3%), Болгарии (на 12,2%) и Венгрии (на 8,6%).

В Латвии затраты на час труда за год выросли на 7,2%, а в Эстонии – на 8,2%.

Во всем ЕС стоимость рабочей силы за год выросла на 2,3%, а только в зоне евро – на 1,5%.

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