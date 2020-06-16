Доля свободных рабочих мест, на которые работодатели активно ищут работников, в январе-марте составило 1,1% всех позиций, или на 0,8 пункта меньше, чем в среднем в ЕС (1,9%), свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.
За год – в первом квартале, по сравнению с тем же периодом 2019 года, этот показатель в Литве снизился на 0,4%.
В Латвии показатель составил 2%, а в Эстонии - 1,4%.
Больше всего свободных рабочих мест в ЕС было в Чехии (5,7%).
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