За год уровень безработицы в Литве повысился на 2,6 пункта, а за месяц - на 0,2 пункта и в июле был 9%. Выше безработица была в Швеции (9,4%), Италии (9,7%) и Испании (15,8%), показывают данные статистической службы ЕС.
Эстония не привела свои новые данные, однако в июне в этой стране уровень безработицы был 8% - на 3,3 пункта выше, чем в июне прошлого года.
Во всем ЕС уровень безработицы за год вырос на 0,5 пункта, а за месяц - на 0,1 пункта до 7,2%.
Уровень безработицы среди молодежи до 25 лет в Литве за год повысился на 11,8 пункта до 23,1%, во всем ЕС этот показатель был 17% или на 2 пункта выше.
В июле работы в Литве не было у 132 тыс. человек, из них 23 тыс. - молодежь в возрасте до 25 лет.
Со ссылкой на предварительные данные Евростат сообщает, что во всем ЕС работы не было у 15,2 млн человек.
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