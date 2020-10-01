За год уровень безработицы в Литве повысился на 3 пункта, а за месяц - на 0,6 пункта, и в августе был 9,6%. Более высоким уровень безработицы был в Италии (9,7%) и Испании (16,2%), показывают данные Евростата.

В Латвии уровень безработицы был 8,8% – на 2,6 пункта выше, чем год назад, но на 0,2 пункта ниже, чем месяц назад. Эстония новых данных не привела, но в июле уровень безработицы в ней был 7,8% - на 3,5 пункта выше, чем в июле прошлого года.

Во всем ЕС уровень безработицы за год вырос на 0,8 пункта, а за месяц - на 0,1 пункта до 7,4%.

Уровень безработицы среди молодежи до 25 лет в Литве за год повысился на 13,1 пункта до 25,4%, во всем ЕС этот показатель был 17,6% или на 2,8 пункта выше.

В августе в Литве не было работы у 141 тыс. человек, из них 25 тыс. была молодежь до 25 лет.

Со ссылкой на предварительные данные Евростат сообщил, что во всем ЕС работы не было у 15,6 млн человек.