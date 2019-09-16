Часть свободных рабочих мест, на которые работодатели активно искали работников, в апреле-июне составляла 1,4% всех позиций, что на 0,9 пункта меньше, чем в среднем в ЕС (2,3%), показывают данные Евростата.

За год – во втором квартале по сравнению с таким же периодом 2018 года – этот показатель в Литве снизился на 0,1 пункта.

В Латвии показатель был 3,2%, в Эстонии – 1,9%.

Больше всего свободных рабочих мест в ЕС было в Чехии (6,2%).