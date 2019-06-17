Евростат: свободных рабочих мест в Литве в этом году – меньше, чем в среднем по ЕС

Свободных рабочих мест в Литве в первом квартале нынешнего года было меньше, чем в среднем в 28-и странах-членах Евросоюза (ЕС), сообщает Евростат.
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Часть свободных рабочих мест, на которые работодатели активно ищут работников, в январе – марте составляла 1,5% всех позиций или на 0,9 пункта меньше, чем в среднем по ЕС (2,4%), показывают данные Евростата.

За год – в первом квартале по сравнению с таким же периодом 2018 года – этот показатель в Литве снизился на 0,1 пункта.

В Латвии этот показатель составлял 3%, в Эстонии – 1,9%.

Больше всего свободных рабочих мест в ЕС было в Чехии (6,4%).

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