Евростат: свободных рабочих мест в Литве в этом году – меньше, чем в среднем по ЕС

Часть свободных рабочих мест, на которые работодатели активно ищут работников, в январе – марте составляла 1,5% всех позиций или на 0,9 пункта меньше, чем в среднем по ЕС (2,4%), показывают данные Евростата.

За год – в первом квартале по сравнению с таким же периодом 2018 года – этот показатель в Литве снизился на 0,1 пункта.

В Латвии этот показатель составлял 3%, в Эстонии – 1,9%.

Больше всего свободных рабочих мест в ЕС было в Чехии (6,4%).