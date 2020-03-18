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В январе этого года среди стран Балтии экспорт наиболее значительно сократился в Литве, сообщил Евростат.
Евростат: среди стран Балтии экспорт наиболее значительно упал в Литве
© Shutterstock

В январе этого года, по сравнению с январем 2019 года, экспорт Литвы сократился на 3% до 2,2 млрд. евро, Эстонии – на 1% до 1,1 млрд. евро, Латвии – вырос на 7% до 1,1 млрд. евро, сообщила статистическая служба ЕС в среду.

Литовский импорт сократился на 2% до 2,3 млрд. евро, эстонский – на 9% до 1,2 млрд. евро, латвийский – вырос на 1% до 1,2 млрд. евро.

Торговый дефицит Литвы составил 0,1 млрд. евро, Латвии – 0,1 млрд. евро, а в Эстонии его не было.

ru.DELFI.lt
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