Валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы за год снизился на 1,6%. Во всем ЕС спад составил 4,2%, а только в еврозоне - 4,3%. Спад ВВП Латвии составил за год 2,6%, Эстонии - 2,7%.
Однако в третьем квартале по сравнению со вторым рост экономики Литвы был одним из самых слабых в ЕС - 3,8%. Еще более слабым рост ВВП оказался в Финляндии и Эстонии (по 3,3%), а также в Греции (2,3%). ВВП Латвии прирос за квартал на 7,1%.
Во всем ЕС рост экономики составил за квартал 11,5%, а только в еврозоне - 12,5%.
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