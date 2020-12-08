aA
Спад экономики Литвы в третьем квартале этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года был самым небольшим в Евросоюзе (ЕС). Лучше результаты были только у Ирландии, экономика которой выросла за год на 8,1%, сообщает Евростат.
Ekonomika
Ekonomika
© Shutterstock

Валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы за год снизился на 1,6%. Во всем ЕС спад составил 4,2%, а только в еврозоне - 4,3%. Спад ВВП Латвии составил за год 2,6%, Эстонии - 2,7%.

Однако в третьем квартале по сравнению со вторым рост экономики Литвы был одним из самых слабых в ЕС - 3,8%. Еще более слабым рост ВВП оказался в Финляндии и Эстонии (по 3,3%), а также в Греции (2,3%). ВВП Латвии прирос за квартал на 7,1%.

Во всем ЕС рост экономики составил за квартал 11,5%, а только в еврозоне - 12,5%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В ноябре в Литве зафиксирована месячная дефляция 0,1%

В Литве в ноябре была зафиксирована месячная дефляция...

Среди стран Балтии цены растут только в Литве (12)

Среди стран Балтии рост потребительских цен как за...

TOP новостей

Верига предлагает готовиться к пасхальному сценарию: ситуация так быстро не изменится (34)

Несмотря на то, что ВРИО премьер-министра Саулюс...

ВРИО главы Минздрава об ограничениях на стоянках у ТЦ: возможны коррекции (42)

После того как правительство решило ограничить...

Предана огласке переписка между Минздравом и торговцами: такого зверства во время первого карантина не было (36)

В администрациях магазинов 8 декабря царит хаос – как...

ВРИО главы Минздрава о рекордной смертности от коронавируса: это неизбежно (16)

В Литве зафиксирована рекордно высокая смертность от...

Шимоните обещает начать дискуссию о национальном соглашении в сфере образования (1)

Правительство Литвы не будет делать революции, но...