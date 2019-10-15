За месяц – в августе по сравнению с июлем промышленный спад в Литве составил 2,4%. Более заметным спад промышленности был только в Словакии – 2,6% и в Хорватии – 3%.

За месяц – в августе по сравнению с августом прошлого года – промышленный спад в Литве составил 0,4%.

В Латвии промышленный рост за год составил 2,1%, а за месяц – 3%. В Эстонии за год спад промышленности был 2,4%, за месяц промышленность выросла на 3,9%.

Во всем ЕС промышленность за год сократилась на 2%, за месяц выросла на 0,1%.