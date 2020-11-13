Валовой внутренний продукт (ВВП) в 3-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года сократился на 1,7%, во всем ЕС спад составил 4,3%, а только в еврозоне - 4,4%.
В Латвии спад ВВП за год был 3,1%, Эстония не привела новые данные.
В 3-м квартале по сравнению со вторым рост литовской экономики составил 3,7%, рост экономики Латвии - 6,6%.
Во всем ЕС рост экономики за квартал составил 11,6%, в еврозоне - 12,6%.
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