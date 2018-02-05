В 2016 году в Литве было потреблено энергии в эквиваленте 7 млн. тонн нефти - на 17,7% меньше, чем в 2006 году (8,5 млн. тонн), свидетельствуют опубликованные в понедельник данные статистической службы ЕС.
За 20 лет - в 2016, по сравнению с 1996 -м, потребление электроэнергии сократилось на 8,2%.
Более значительно потребление энергии сократилось лишь в Греции (на 23,4% до 24,1 млн. тонн нефти), Румынии (на 20,2% до 32,4 млн. тонн), Италии и Соединенном Королевстве (по 17,8% соответственно до 154,7 млн. и 189,4 млн. тонн).
Латвийское потребление энергии в 2006–2016 году сократилось на 8% до 4,4 млн. тонн нефти, в Эстонии оно выросло на 13,4% до 6,2 млн. тонн нефти.
В целом в ЕС потребление электроэнергии за десятилетие упало на 10,8% до 1,641 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
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