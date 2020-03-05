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В Литве численность работающего населения в 2018 году росла так же, как в среднем по Евросоюзу (ЕС), сообщает Евростат.
Annie Spratt / Unsplash
Annie Spratt / Unsplash

В 2018 году по сравнению с 2017 годом занятость в Литве выросла на 1,4% или на 19 тыс. человек, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.

Уровень занятости в столичном регионе вырос на 2,8% или на 12 тыс. человек, а в регионе Центральной и Западной Литвы он вырос на 0,7% или на 6 тыс. человек. В 2018 году численность работающего населения в Литве была 1,381 млн.

В Латвии уровень занятости в год вырос на 1,6%, в Эстонии – на 1,2%. Во всем ЕС уровень занятости за год повысился на 1,4% до 239,1 млн человек.

ru.DELFI.lt
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