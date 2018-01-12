Объемы промышленного производства за год - в ноябре прошлого года по сравнению с ноябрем 2016 года - в Литве выросли на 7,8%, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.
Этот рост в среднем по ЕС составлял 3,5%.
За месяц - в ноябре по сравнению с октябрем - объемы литовской промышленности увеличились на 2,7%, объемы промышленности ЕС - на 0,9%.
В Латвии объемы промышленности за год выросли на 3,6%, в Эстонии - на 2,7%, а за месяц - выросли на 0,7% и снизились на 1,5% соответственно.
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