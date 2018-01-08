За месяц - в ноябре по сравнению с октябрем - объемы торговли в Литве возросли на 1,2%, показывают обнародованные в понедельник данные Евростата. В Латвии объемы торговли возросли за месяц на 1%, в Эстонии они снизились на 0,2%.

За год - в ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года - объемы торговли в Литве увеличились на 5%, в Латвии - на 4,8%, в Эстонии они уменьшились на 1,2%.

Во всем ЕС объемы торговли за месяц выросли на 1,5%, а за год они выросли на 2,7%.