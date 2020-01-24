Местные и зарубежные туристы, по предварительным данным, провели в литовских гостиницах в 2019 году 8,9 млн. ночей – на 10% больше, чем в 2018 году, показывают обнародованные в пятницу данные Евростата.

Более заметным рост числа ночевок туристов был только в Словакии – на 12,6% до 17,1 млн.

Число ночевок только зарубежных туристов в Литве за год увеличилось на 10% до 4,1 млн., число ночевок местных туристов – на 9,9% до 4,8 млн.

В Латвии общее число ночевок местных и зарубежных туристов составило 5,5 млн. (на 2,2% больше), в Эстонии – 6,9 млн. (на 4,7% больше).

Во всем ЕС в гостиницах туристы ночевали в прошлом году 3,221 млрд. раз – на 2,4% больше, чем в 2018 году. Самое большое число туристов в прошлом году было в Испании (469 млн. ночей), во Франции (446 млн. ночей), в Германии (436 млн. ночей), в Италии (433 млн. ночей) и Великобритании (375 млн. ночей).