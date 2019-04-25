Евростат: разрыв между работающими мужчинами и женщинами в Литве самый низкий в ЕС

По данным статистической службы ЕС, в Литве в возрастной группе от 20 до 64 лет, разрыв между работающими мужчинами и женщинами составил 2,3 проц. пункта. В прошлом году в Литве работали 79% мужчин в возрасте 20–64 лет и 76,7% женщин.
В Латвии этот показатель составил 4,2 пункта (79% мужчин и 74,8% женщин), в Эстонии – 7,8 пункта (83,4% мужчин и 75,6% женщин).
В 2017 году разрыв между работающими мужчинами и женщинами в Литве составлял 1 проц. пункт, в Латвии – 4,3 пункта, а в Эстонии – 7,3 проц. пункта.
Самый большой разрыв в прошлом году фиксировался на Мальте – он составил 22,3 проц. пункта. Количество работающих мужчин на Мальте составило 85,7%, а женщин – 63,4%.
В среднем в ЕС разрыв составил 11,6 проц. пункта (79% мужчин и 67,4% женщин).
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