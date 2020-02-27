В Литве этот показатель составляет 12,1% ВВП. Меньше на социальную защиту выделяли лишь Чехия – 12%, Болгария – 12%, Румыния – 11,6%, Латвия – 11,6%, Мальта –10,9%, Ирландия – 9% ВВП.

Больше всего на социальную защиту в 2018 году выделили Финляндия – 24,1%, Франция – 23,9% и Дания – 21,9%.

В среднем все страны ЕС выделили на соцзащиту в 2018 году 18,6% ВВП.