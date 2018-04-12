Промышленный спад в Литве в феврале по сравнению с январем был наиболее заметным во всем Евросоюзе (ЕС), сообщил Евростат.
Gamyba ir pramonė
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Объемы промышленного производства за месяц в Литве упали на 3,9%, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.

Рост промышленности в Латвии за месяц составил 3,9%, промышленный спад в Эстонии - 2,7%.

За год - в феврале по сравнению с февралем прошлого года - рост промышленного производства в Литве составил 2,1%, в Латвии - 8,7%, в Эстонии - 1,8%.

Во всем ЕС рост промышленности за год составил 3,1%, за месяц промышленный спад составил 0,7%.

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