Объемы промышленного производства за год – в апреле по сравнению с апрелем 2018 года – выросли в Литве на 13,8%, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.
Объемы промышленного производства в Латвии за год сократились на 2,4%, в Эстонии – на 0,4%.
Во всем ЕС промышленность уменьшилась на 0,1%.
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