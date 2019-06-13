Объемы промышленного производства за год – в апреле по сравнению с апрелем 2018 года – выросли в Литве на 13,8%, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.

Объемы промышленного производства в Латвии за год сократились на 2,4%, в Эстонии – на 0,4%.

Во всем ЕС промышленность уменьшилась на 0,1%.