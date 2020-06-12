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Промышленное производство в апреле в Литве снизилось значительно меньше, чем в среднем в Евросоюзе, сообщил Евростат.
Евростат: промышленность в Литве сократилась меньше, чем в среднем в ЕС
© DELFI / Andrius Ufartas

Объёмы промпроизводства в Литве за год – в апреле, по сравнению с апрелем 2019 года – сократились на 11,3%, показывают обнародованные в пятницу данные Евростата.

В Латвии они сократились на 9,2%, в Эстонии - на 16,9%.

За месяц – в апреле, по сравнению с мартом – промышленность в Литве сократилась на 8,3%, в Латвии – на 7,4%, в Эстонии – на 8,3%.

В целом в ЕС годовой промышленный спад составил 27,2%, а месячный – 17,3%.

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