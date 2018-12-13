В Литве фактические индивидуальные расходы, с учетом паритета покупательной способности, в 2017 году составили 88% среднего показателя в Евросоюзе (в 2016 году – 85%), а в Эстонии – 73% (72%), в Латвии – 65% (68%), свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистической службы ЕС.
Больше всего на потребление в прошлом году потратили жители Люксембурга – 132% среднего показателя в блоке, а меньше всего – болгары – 54%.
Показатель внутреннего валового продукта, приходящийся на одного жителя Литвы, из расчета покупательной способности, в прошлом году вырос на 3 проц. пункта и составил 75% среднего показателя ЕС. В Эстонии и Латвии этот показатель составлял соответственно 79% и 67%.
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