Из обновляющихся источников в Литве в 2018 году было выработано 24,4% всей потребленной энергии – на 1,6 пункта меньше, чем в 2017 году, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.

Во всем ЕС доля "зеленой" энергии составляла 18% (в 2017 году – 17,5%).

В Латвии этот показатель за год повысился на 1,3 пункта до 40,3%, в Эстонии – на 0,9 пункта до 30%. Самый высокий процент потребления такой энергии в 2018 году был в Швеции – 54,6%.

ЕС к 2020 году надеется достичь показателя 20% энергии из обновляющихся источников и как минимум 32% – к 2030 году.