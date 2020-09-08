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Сокращение экономики Литвы во втором квартале, по сравнению с первым, было одним из самых низких в Евросоюзе, сообщил Евростат.
Евростат: падение ВВП Литвы было самым низким в ЕС
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Внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы за квартал сократился на 5,5%. Меньше сократилась лишь экономика Финляндии – на 4,5%.

Во всем ЕС экономический спад составил 11,4%, а только в зоне евро – 11,8%.

В Латвии ВВП за квартал снизился на 6,5%, а в Эстонии – на 5,6%.

Во втором квартале, по сравнению с тем же периодом прошлого года, экономика Литвы сократилась на 4%, Латвии – на 8,6%, Эстонии – на 6,5%.

В целом экономика ЕС за год сократилась на 13,9%, а в зоне евро – на 14,7%.

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