Евростат: наиболее заметным среди стран Балтии рост экспорта был в Литве

Объемы литовского экспорта в январе-июле по сравнению с таким же периодом прошлого года возросли на 7% до 16,9 млрд евро, объемы экспорта Латвии – на 1% до 7,8 млрд евро, Эстонии – на 4% до 8,5 млрд евро, показывают обнародованные в пятницу данные Евростата.
Объемы литовского импорта в этом году выросли на 6% до 18,5 млрд евро, импорта Латвии – на 4% до 9,6 млрд евро, а Эстонии – на 2% до 9,4 млрд евро.
Дефицит торговли Литвы составил 1,6 млрд евро, Латвии – 1,8 млрд евро, Эстонии – 1 млрд евро.
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