За год - в июне по сравнению с июнем прошлого года - объемы розничной торговли в Литве выросли на 5,1%. Заметнее рост был только в Нидерландах (5,7%), Дании (6,5%), Эстонии (6,6%) и Ирландии (10,2%), показывают данные Евростата.
В Латвии объемы розничной торговли увеличились за год на 4,6%.
За месяц - в июне по сравнению с маем объемы торговли увеличились в Литве на 5,6%, в Латвии - на 4,6%, а в Эстонии - на 4,8%.
Во всем ЕС объемы розничной торговли увеличились за год на 1,3%, за месяц - на 5,2%.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Специалист: беспокойство вызывают случаи заболевания, которые не получается отследить (6)
Представитель Национального центра общественного...
Представитель полиции сказал, за что человека могут задержать даже в магазине: если не выполняет требования (95)
В передаче "День на Delfi" речь шла о том, как сейчас...
Выборы президента Беларуси и экзитпол в Литве: если вы хотите перемен, для этого нужно что-то делать (9)
4 августа стартовало досрочное голосование на...
Ситуация в Польше ухудшается: эпидемиологи рекомендуют отказаться от поездок (1)
Ситуация в Польше очень неблагоприятная и...
Критика в адрес Вильнюса: запуск БелАЭС приближается, а мы не знаем, готовы ли к этому
Есть сведения, что БелАЭС в Островце запустят в...