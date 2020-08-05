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Годовой рост объемов торговли в Литве в июне был одним из наиболее заметных в Евросоюзе (ЕС).
Garsių prekinių ženklų parduotuvė Druskininkuose
Garsių prekinių ženklų parduotuvė Druskininkuose
© DELFI / Modesta Meškė

За год - в июне по сравнению с июнем прошлого года - объемы розничной торговли в Литве выросли на 5,1%. Заметнее рост был только в Нидерландах (5,7%), Дании (6,5%), Эстонии (6,6%) и Ирландии (10,2%), показывают данные Евростата.

В Латвии объемы розничной торговли увеличились за год на 4,6%.

За месяц - в июне по сравнению с маем объемы торговли увеличились в Литве на 5,6%, в Латвии - на 4,6%, а в Эстонии - на 4,8%.

Во всем ЕС объемы розничной торговли увеличились за год на 1,3%, за месяц - на 5,2%.

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