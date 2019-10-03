Годовой рост торговли в Литве в августе превысил средний показатель по Евросоюзу (ЕС).
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За год – в августе по сравнению с августом прошлого года объемы розничной торговли в Литве выросли на 3,2%, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.

Во всем ЕС объемы розничной торговли за год выросли на 2,5%, за месяц – на 0,2%.

В Латвии объемы розничной торговли за год выросли на 3,1%, в Эстонии – на 4,6%.

За месяц – в августе по сравнению с июлем объемы розничной торговли в Литве снизились на 0,4%, в Латвии – выросли на 0,2%, в Эстонии они выросли на 1%.

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