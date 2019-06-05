Евростат: годовой рост торговли Литве – один из самых значительных в ЕС

За год – в апреле, по сравнению с апрелем прошлого года, розничная торговля в Литве выросла на 10,2%, свидетельствуют опубликованные в среду данные статистической службы ЕС.

Активнее торговля росла только в Словении (увеличилась на 12,7%). В Латвии она выросла за год на 7%, а в Эстонии – на 8,2%.

В целом в ЕС объемы розничной торговли за год увеличились на 2,9%.