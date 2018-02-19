В четвертом квартале прошлого года, по сравнению с октябрем-декабрем 2016 года, объем строительства в Литве вырос на 10,5%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные статистической службы ЕС.
Более интенсивный рост фиксировался только в Венгрии (35%), Словении (26,4%), Латвии (20,9%) и Польше (17,5%). Эстония еще не предоставила данные Евростату.
По данным, предоставленным государствами, в целом в ЕС объем строительных работ за год вырос на 2,5%.
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