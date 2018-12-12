Объемы промышленного производства за год - в октябре по сравнению с октябрем прошлого года - в Литве увеличились на 9,2%, показывают обнародованные в среду данные Евростата.
В Латвии промышленное производство сократилось на 1,9%, а в Эстонии – выросло на 1,7%.
За месяц – в октябре, по сравнению с сентябрем – в Литве промышленность выросла на 7,4%, в Латвии – сократилась на 1,2%, а в Эстонии выросла на 0,8%.
Во всем ЕС промышленный рост составил за год 1,3%, а за месяц – 0,2%.
Евростат: годовой рост промышленности Литвы – крупнейший в ЕС (22)
Годовой рост промышленности в Литве в октябре был...
В Литве началась предпраздничная лихорадка: сколько жители потратят на праздники (29)
До Рождества осталось всего несколько недель. За это...
После Нового года зарплата на бумаге увеличится, однако прогнозируют путаницу (3)
С 1 января 2019 года вступит в силу новая налоговая...
Судно-бункеровщик СПГ Kairos уже находится вблизи берегов Литвы (59)
Предназначенное для оператора терминала сжиженного...
Удар по торговцам подержанными авто: не покупают даже самые дешевые (42)
Никакие протесты не помогли, в Украине не были приняты...
TOP новостей
Карбаускис после прочтения секретного документа: это угроза нацбезопасности (68)
Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас...
В Литве началась предпраздничная лихорадка: сколько жители потратят на праздники (29)
До Рождества осталось всего несколько недель. За это...
Перемены коснутся всех: в следующем году придется определиться, откладывать ли на пенсию (41)
С начала 2019 года мы будем копить на пенсию не так, как...
Литва борется с уличными туалетами: какие результаты? (28)
В литовских селах все еще стоят деревянные уличные...
Титову предъявлены обвинения по поводу высказываний о партизане Раманаускасе-Ванагасе (65)
Бывшему члену горсовета Клайпеды Вячеславу Титову...