Годовой рост промышленности в Литве в октябре был самым большим среди стран-членов Евросоюза (ЕС), сообщил Евростат.
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Объемы промышленного производства за год - в октябре по сравнению с октябрем прошлого года - в Литве увеличились на 9,2%, показывают обнародованные в среду данные Евростата.

В Латвии промышленное производство сократилось на 1,9%, а в Эстонии – выросло на 1,7%.

За месяц – в октябре, по сравнению с сентябрем – в Литве промышленность выросла на 7,4%, в Латвии – сократилась на 1,2%, а в Эстонии выросла на 0,8%.

Во всем ЕС промышленный рост составил за год 1,3%, а за месяц – 0,2%.

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