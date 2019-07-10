В январе-марте, по сравнению с тем же периодом прошлого года, жилье в Литве подорожало на 6,8%, свидетельствуют данные статистической службы ЕС, опубликованные в среду.
В Латвии за год жилье подорожало на 7,1%, а в Эстонии – на 5,9%.
За квартал – в первом квартале, по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, цены на жилье в Литве выросли на 1,9%, в Латвии – на 1,5%, в Эстонии – на 1,7%.
В целом в ЕС жилищные цены за год выросли в среднем на 4%, а за квартал – на 0,3%.
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