Евростат: годовой рост цен на жилье в Литве – самый низкий в странах Балтии

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Годовой рост цен на жилье в Литве в четвертом квартале прошлого года был самым низким в странах Балтии, сообщает Евростат.
В октябре-декабре по сравнению с таким же периодом 2018 года жилье в Литве подорожало на 6,5%, показывают обнародованные в среду данные статистического агенства ЕС.
В Латвии за год жилье подорожало на 9,4%, в Эстонии – на 8,2%.
В целом в ЕС цены на жилье за год в среднем повысились на 4,7%, а за квартал – на 0,8%.
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