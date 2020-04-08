Евростат: годовой рост цен на жилье в Литве – самый низкий в странах Балтии

В октябре-декабре по сравнению с таким же периодом 2018 года жилье в Литве подорожало на 6,5%, показывают обнародованные в среду данные статистического агенства ЕС.

В Латвии за год жилье подорожало на 9,4%, в Эстонии – на 8,2%.

В целом в ЕС цены на жилье за год в среднем повысились на 4,7%, а за квартал – на 0,8%.