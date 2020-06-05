Евростат: годовое падение объемов торговли в Литве в апреле – крупнейшее в Балтии

За год – в апреле, по сравнению с апрелем прошлого года, розничный оборот торговли в Литве сократился на 17,9%, сообщила Статистическая служба ЕС.

В Латвии розничная торговля за год сократилась на 9%, а в Эстонии – на 15%.

За месяц – в апреле, по сравнению с мартом, в Литве торговля сократилась на 9,3%, а Латвии – на 7,7%, а в Эстонии – на 17,5%.

В целом в ЕС розничная торговля за год сократилась на 18%, а за месяц – на 11,1%.