Евростат: годовая инфляция в Литве в январе – выше среднего в ЕС

В январе инфляция в Литве составила 3%, в Латвии – 2,2%, в Эстонии – 1,6%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные статистической службы ЕС.

В целом в ЕС цены за год выросли на 1,7%, а только в зоне евро – на 1,4%.

Годовой рост цен в прошлом месяце фиксировался во всех странах Евросоюза.