Евростат: годовая инфляция в Литве в январе – выше среднего в ЕС

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Согласованный годовой показатель инфляции в Литве в январе был выше, чем средний показатель в странах Евросоюза, сообщил Евростат.
В январе инфляция в Литве составила 3%, в Латвии – 2,2%, в Эстонии – 1,6%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные статистической службы ЕС.
В целом в ЕС цены за год выросли на 1,7%, а только в зоне евро – на 1,4%.
Годовой рост цен в прошлом месяце фиксировался во всех странах Евросоюза.
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