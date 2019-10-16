Евростат: годовая инфляция в Литве в сентябре – выше средней в ЕС

В Литве инфляция в сентябре была 2%, в Латвии – 2,3%, в Эстонии – 2,2%, показывают данные Евростата.
Во всем ЕС цены за год повысились в среднем на 1,2%, а только в еврозоне – на 0,8%.
Годовой рост цен в прошлом месяце фиксировался во всех государствах ЕС, за исключением Португалии и Кипра, где дефляция была 0,3% и 0,5% соответственно.
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