Евростат: годовая инфляция в Литве в сентябре – выше средней в ЕС

В Литве инфляция в сентябре была 2%, в Латвии – 2,3%, в Эстонии – 2,2%, показывают данные Евростата.

Во всем ЕС цены за год повысились в среднем на 1,2%, а только в еврозоне – на 0,8%.

Годовой рост цен в прошлом месяце фиксировался во всех государствах ЕС, за исключением Португалии и Кипра, где дефляция была 0,3% и 0,5% соответственно.