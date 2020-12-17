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Согласованная годовая инфляция в Литве в ноябре была выше, чем в среднем в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.
Евростат: годовая инфляция в Литве в ноябре – выше средней в ЕС
© Shutterstock

В Литве инфляция в октябре была 0,4%, в Латвии фиксировалась дефляция 0,7%, а в Эстонии была дефляция 1,2%, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.

Во всем ЕС цены за год выросли в среднем на 0,2%, а только в еврозоне они снизились на 0,3%

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