Евростат: годовая инфляция в Литве в ноябре – выше средней в ЕС

В Литве инфляция в октябре была 0,4%, в Латвии фиксировалась дефляция 0,7%, а в Эстонии была дефляция 1,2%, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.

Во всем ЕС цены за год выросли в среднем на 0,2%, а только в еврозоне они снизились на 0,3%