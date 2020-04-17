Евростат: годовая инфляция в Литве в марте – самая высокая в странах Балтии

В Литве инфляция в марте была 1,7%, в Латвии – 1,4%, в Эстонии – 1%, показывают обнародованные в пятницу данные Евростата.

Во всём Евросоюзе (ЕС) цены за год выросли в среднем на 1,2%, а только в еврозоне – на 0,7%.

Годовой рост цен в прошлом месяце зафиксирован во всех государствах ЕС.