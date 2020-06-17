Евростат: годовая инфляция в Литве в мае - ниже средней в ЕС

В Литве инфляция в мае была 0,2%, во всем ЕС цены за год повысились в среднем на 0,6%, а только в еврозоне - на 0,1%, показывают обнародованные в среду данные Евростата.

В Латвии зафиксирована дефляция 0,9%, а в Эстонии дефляция составила 1,8%.