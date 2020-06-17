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Согласованная годовая инфляция в Литве в мае была ниже средней в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.
Евростат: годовая инфляция в Литве в мае - ниже средней в ЕС
© Shutterstock

В Литве инфляция в мае была 0,2%, во всем ЕС цены за год повысились в среднем на 0,6%, а только в еврозоне - на 0,1%, показывают обнародованные в среду данные Евростата.

В Латвии зафиксирована дефляция 0,9%, а в Эстонии дефляция составила 1,8%.

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