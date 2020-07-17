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Согласованный показатель годовой инфляции в Литве в июне был несколько выше среднего уровня в Европейском Союзе (ЕС), сообщил Евростат.
Евростат: годовая инфляция в Литве в июне - выше среднего уровня в ЕС
© Shutterstock

В Литве в июне он составил 0,9 %, а в целом в ЕС – 0,8%, только в еврозоне – 0,3 %, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные статистической службы Евросоюза.

В Латвии зафиксирована дефляция в 1,1%, а в Эстонии – дефляция 1,6%.

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