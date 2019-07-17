Евростат: годовая инфляция в Литве в июне – самая низкая в странах Балтии

Согласованная годовая инфляция в Литве в июне была самой низкой во всех странах Балтии, но выше среднего показателя в странах Евросоюза (ЕС), сообщает Евростат.
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В Литве инфляция в июне была 2,4%, в Латвии – 3,1%, в Эстонии – 2,6%, показывают обнародованные в среду данные Евростата.

Во всем ЕС цены за год повысились в среднем на 1,6%, а только в еврозоне – на 1,3%.

Годовой рост цен в прошлом месяце фиксировался во всех странах-членах ЕС.

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