Евростат: годовая инфляция в Литве в июне – самая низкая в странах Балтии

В Литве инфляция в июне была 2,4%, в Латвии – 3,1%, в Эстонии – 2,6%, показывают обнародованные в среду данные Евростата.

Во всем ЕС цены за год повысились в среднем на 1,6%, а только в еврозоне – на 1,3%.

Годовой рост цен в прошлом месяце фиксировался во всех странах-членах ЕС.