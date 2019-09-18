Евростат: годовая инфляция в Литве в августе была выше средней в ЕС

В минувшем месяце в Литве инфляция составила 2,5%, в Латвии – 3,1%, в Эстонии – 2,1%, свидетельствуют опубликованные в среду данные статистической службы ЕС.

В целом в ЕС цены за месяц выросли в среднем на 1,4%, а только в зоне евро – на 1 процент.

Годовой рост цен в августе фиксировался во всех государствах ЕС, за исключением Португалии, где дефляция составила 0,1%.