Евростат: годовая инфляция в Литве в августе была выше средней в ЕС

Согласованная годовая инфляция в Литве в августе была выше среднего показателя в странах Евросоюза (ЕС), сообщает Евростат.
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В минувшем месяце в Литве инфляция составила 2,5%, в Латвии – 3,1%, в Эстонии – 2,1%, свидетельствуют опубликованные в среду данные статистической службы ЕС.

В целом в ЕС цены за месяц выросли в среднем на 1,4%, а только в зоне евро – на 1 процент.

Годовой рост цен в августе фиксировался во всех государствах ЕС, за исключением Португалии, где дефляция составила 0,1%.

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