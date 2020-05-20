Евростат: годовая инфляция в Литве в апреле выше средней по ЕС

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Согласованная годовая инфляция в Литве в апреле была выше, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС), сообщил Евростат.
В Литве инфляция в апреле была 0,9%, в Латвии фиксировалась дефляция 0,1%, а в Эстонии - дефляция 0,9%, показали данные, обнародованные Евростатом в среду.
Во всем ЕС цены за год повысились в среднем на 0,7%, а только в еврозоне - на 0,3%.
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