Евростат: годовая инфляция в Литве в апреле выше средней по ЕС

В Литве инфляция в апреле была 0,9%, в Латвии фиксировалась дефляция 0,1%, а в Эстонии - дефляция 0,9%, показали данные, обнародованные Евростатом в среду.

Во всем ЕС цены за год повысились в среднем на 0,7%, а только в еврозоне - на 0,3%.