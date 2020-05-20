aA
Согласованная годовая инфляция в Литве в апреле была выше, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС), сообщил Евростат.
Евростат: годовая инфляция в Литве в апреле выше средней по ЕС
© Shutterstock

В Литве инфляция в апреле была 0,9%, в Латвии фиксировалась дефляция 0,1%, а в Эстонии - дефляция 0,9%, показали данные, обнародованные Евростатом в среду.

Во всем ЕС цены за год повысились в среднем на 0,7%, а только в еврозоне - на 0,3%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Еврокомиссия: экономика Литвы в этом году сократится на 7,9%, в следующем – вырастет на 7,4% (3)

В этом году по причине пандемии коронавируса COVID-19...

Предварительная месячная инфляция в апреле составила 0,1 %

В апреле в Литве по предварительным оценкам месячная...

TOP новостей

Премьер Литвы: карантин в стране, скорее всего, будет продлен (6)

20 мая правительство Литвы планировало обсудить...

Правительство Литвы: новых послаблений со следующей недели не будет (13)

20 мая правительство Литвы планировало обсудить...

Беспокойство вызывает Сантаришкская клиника: болезнь диагностируют и у пациентов, и у врачей (6)

20 мая министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

С работы в Литве чаще увольняют работников старшего возраста, больше людей получают минимум (13)

В последнее время в Литве стали чаще увольнять...

В столице Литвы с июня откроется нудистский пляж (16)

Вице -мэр Витаутас Миталас сообщил, что в Валакампяй с 1...

|Maža didelių žinių kaina