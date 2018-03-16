Евростат: годовая инфляция в Литве одна из самых высоких в ЕС

В феврале согласованный годовой показатель инфляции в Литве был одним из самых высоких в странах Евросоюза, сообщил Евростат.
© DELFI / Karolina Pansevič

В Литве инфляция в феврале составила 3,2%, такой же она была и в Эстонии, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные статистической службы ЕС.

Большей была инфляция только в Румынии – 3,8%. В Латвии годовой рост цен составил 1,8%.

В среднем в ЕС годовая инфляция в феврале составила 1,3%, а только в зоне евро – 1,1%.

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