Евростат: годовая инфляция в Литве одна из самых высоких в ЕС

В Литве инфляция в феврале составила 3,2%, такой же она была и в Эстонии, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные статистической службы ЕС.

Большей была инфляция только в Румынии – 3,8%. В Латвии годовой рост цен составил 1,8%.

В среднем в ЕС годовая инфляция в феврале составила 1,3%, а только в зоне евро – 1,1%.