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За четыре месяца этого года экспорт сокращался во всех трех Балтийских странах, сообщил Евростат.
Eksportas
Eksportas
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В январе-апреле экспорт Литвы, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сократился на 6% до 9 млрд евро, Латвии – на 1% до 4,4 млрд евро, а Эстонии – на 6% до 4,5 млрд евро, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные статистической службы Евросоюза.

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Импорт Литвы в этом году сократился на 10% до 9,3 млрд евро, Латвии – на 9% до 4,9 млрд евро, Эстонии – на 9% до 4,8 млрд евро.

Внешнеторговый дефицит Литвы составил 0,3 млрд евро, Латвии – 0,5 млрд евро, Эстонии – 0,3 млрд евро.

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