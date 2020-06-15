В январе-апреле экспорт Литвы, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сократился на 6% до 9 млрд евро, Латвии – на 1% до 4,4 млрд евро, а Эстонии – на 6% до 4,5 млрд евро, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные статистической службы Евросоюза.
Импорт Литвы в этом году сократился на 10% до 9,3 млрд евро, Латвии – на 9% до 4,9 млрд евро, Эстонии – на 9% до 4,8 млрд евро.
Внешнеторговый дефицит Литвы составил 0,3 млрд евро, Латвии – 0,5 млрд евро, Эстонии – 0,3 млрд евро.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литовский профессор - о вызовах коронавируса: люди не усвоили основные моменты (7)
Карантин с 17 июня будет отозван, но жители Литвы не...
Жизнь в столице семья променяла на собственное хозяйство: выращивают овец и ни о чем не жалеют (39)
Кристина и Вайдас Саткунасы – фермеры, которые сегодня...
Карантин побудил торговые сети повысить зарплаты продавцам: где кассиры получают больше (12)
Во время карантина торговые сети в Литве повышали...
В Немане гибнут животные: эксперты подозревают загрязнение на территории Беларуси (6)
После того как была получена информация о массовой...
Важно знать: "Содра" принимает посетителей только по записи
Несмотря на то, что с 17 июня в Литве карантин будет...