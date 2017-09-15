За семь месяцев этого года объемы экспорта росли во всех трех Балтийских странах, сообщил Евростат.

В январе-июле литовский экспорт, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос на 17% до 14,7 млрд. евро, экспорт Латвии на 12% до 6,7 млрд. евро, а Эстонии - на 10% до 7,3 млрд. евро, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные статистической службы Евросоюза.

Импорт в Литву за год вырос на 16% до 16,3 млрд. евро, в Латвию - на 16% 8,3 млрд. евро, в Эстонию - на 11% до 8,6 млрд. евро.

В январе-июле крупнейшим торговый дефицит был в Литве и Латвии (по 1,6 млрд. евро), а в Эстонии он составил 1,3 млрд. евро.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Бизнес

ЕК разрешила банкам DNB и Nordea в странах Балтии объединиться

Еврокомиссия (ЕК) разрешила скандинавским финансовым...

Евростат: экспорт рост во всех Балтийских странах

За семь месяцев этого года объемы экспорта росли во...

Евростат: Вильнюс - самый счастливый город Европы (255)

Статистическое агентство Eurostat назвало самые...

В Клайпеду прибывает пробный груз газа Shell (16)

Одна из крупнейших в мире компаний торговли газом -...

Прославившееся скандалами кафе открылось и в Каунасе (22)

Одно из самых скандальных заведений общепита - Keulė Rūkė -...

TOP новостей

Подробный анализ учений "Запад" показывает, как себя видит Россия (62)

Вчера начались недельные российско-белорусские...

Куодис о разных налогах для работающих: это утопия (7)

"Учителям кажется, что они в обществе самые заслуженные,...

Германия собирается передать Литве Акт 16 февраля на пять лет (25)

Обнаруженный в Дипломатическом архиве Берлина Акт о...

Паксас в Европарламенте утверждал, что не видит проблем в Nord Stream-2 (44)

Европарламентарий, бывший председатель партии "...

Бывает и так: долг "Содре" стал банковским кредитом с огромными процентами (23)

Мужчина и его супруга-фермер столкнулись с невероятной...