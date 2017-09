Евростат: экспорт рост во всех Балтийских странах

В январе-июле литовский экспорт, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос на 17% до 14,7 млрд. евро, экспорт Латвии на 12% до 6,7 млрд. евро, а Эстонии - на 10% до 7,3 млрд. евро, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные статистической службы Евросоюза. Импорт в Литву за год вырос на 16% до 16,3 млрд. евро, в Латвию - на 16% 8,3 млрд. евро, в Эстонию - на 11% до 8,6 млрд. евро. В январе-июле крупнейшим торговый дефицит был в Литве и Латвии (по 1,6 млрд. евро), а в Эстонии он составил 1,3 млрд. евро.

